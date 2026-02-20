Цена молчания или справедливость? Жертвы Эпштейна получат рекордные 35 миллионов долларов

Наследство Джеффри Эпштейна и его соисполнители достигли соглашения о выплате до 35 млн долларов женщинам, заявляющим о насилии, чтобы закрыть все остаточные иски.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает издание Bloomberg .

Отмечается, что соглашение призвано окончательно закрыть все претензии от группы жертв, которая, по оценкам их адвоката, насчитывает не менее 40 женщин. Это решение следует за предыдущими выплатами от Программы компенсаций жертв Эпштейна: 121 млн долларов 136 истцам и дополнительными 48 млн долларов для 59 жертв.

Соисполнители наследства, Даррен Индайк и Ричард Кан, которые работали юристом и бухгалтером Эпштейна, не признают своей вины и согласились на условия соглашения без признания вины. Вся сумма выплаты будет профинансирована именно наследством Эпштейна.

Проект соглашения нуждается в утверждении федеральным судьей в Нью-Йорке, после чего оно станет окончательным. Согласно документам, выплата составит $35 млн, если количество женщин в группе превышает 40, или $25 млн - если меньше.

Адвокат соисполнителей подчеркнул, что ни одна из женщин никогда не обвиняла Индайка или Кана в сексуальном насилии или свидетельстве преступлений Эпштейна.

Дело рассматривает Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка под названием Ward v. Indyke.

Это соглашение станет завершающим шагом в многолетнем процессе выплат жертвам одного из самых громких скандалов в США.