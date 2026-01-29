Цена на медь рекордно выросла из-за огромного спроса из Китая, - Bloomberg

Во время азиатской сессии котировки на Лондонской бирже металлов за менее чем час подскочили более чем на 5%, а общий внутридневной рост стал самым большим с 2009 года.

Стоимость меди выросла до рекордных уровней, превысив 14 400 долларов за тонну, а с начала декабря металл подорожал примерно на 25%. Аналитики связывают скачок цен прежде всего со спекулятивной торговлей, преимущественно с участием китайского капитала.

"Китайские инвесторы вкладывают средства в металлы, оседлав мощную волну импульса, которая подняла цены на все, от олова до серебра, до рекордных максимумов", - пишет издание.

Резкий рост произошел несмотря на признаки слабого физического спроса в Китае, который потребляет около половины мировой меди, а также при наличии достаточных запасов. В то же время объемы торгов на Шанхайской фьючерсной бирже достигли рекордных показателей.

Поддержку рынку также оказали падение доллара США, ожидания смягчения монетарной политики ФРС и повышенный интерес инвесторов к сырью на фоне развития искусственного интеллекта, энергетики и геополитической напряженности.

Эксперты одновременно предостерегают, что стремительный рост цен может опережать реальный спрос и не исключают коррекции рынка в ближайшее время.