Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе, - Свириденко

Пятница 26 сентября 2025 14:23
Цена электроэнергии для украинской промышленности не может быть выше, чем в Европе, - Свириденко
Автор: Сергей Новиков

Стоимость электроэнергии для украинской промышленности должна быть не выше, чем за границей. Этот вопрос требует детального обсуждения.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам встречи с бизнесом в Днепре.

"Этот вопрос требует дискуссии как внутри правительства, так и в экспертной и бизнес-среде. Если цена электричества для украинского предприятия будет выше, чем аналогичная цена для предприятия за рубежом, мы будем терять конкурентоспособность", - заявила Свириденко.

Премьер также отметила, что проблемы горно-металлургического комплекса (ГМК) заслуживают большего внимания как местной власти, так и отдельных министерств.

"Ведь такие предприятия не только вносят вклад в экономику, но и фактически обеспечивают жизнь целых городов, особенно вблизи линии фронта. Это и проблематика внутренних тарифов, и доступ на внешние рынки, и вызовы евроинтеграции. Такого секторального подхода не хватает и в других важных отраслях", - отметила глава правительства.

Напомним, ранее представители ГМК неоднократно указывали на негативное влияния повышение цен на электроэнергию и роста тарифов на железнодорожные перевозки.

В частности, генеральный директор ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" Мауро Лонгобардо заявлял о критической ситуации на предприятии. Только за пять месяцев этого года чистый убыток компании составил около 3,8 млрд грн.

