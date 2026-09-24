Вызовы зимы – блекауты. Сколько стоит автономность для бизнеса на старте сезона

Главное: Чек вырастет, но умеренно : средний чек в заведениях осенью-зимой может вырасти на 5–10%, однако главные факторы роста – сырье и зарплаты, а не генератор.

: средний чек в заведениях осенью-зимой может вырасти на 5–10%, однако главные факторы роста – сырье и зарплаты, а не генератор. Ритейл в приоритете : супермаркеты питают прежде всего холодильное оборудование для сохранения продуктов.

: супермаркеты питают прежде всего холодильное оборудование для сохранения продуктов. Переход на батареи: бьюти-сфера массово выбирает комплекты "инвертор + аккумулятор" из-за тишины, чистой синусоиды и отсутствия конфликтов с соседями.

бьюти-сфера массово выбирает комплекты "инвертор + аккумулятор" из-за тишины, чистой синусоиды и отсутствия конфликтов с соседями. Медицинский стандарт : для стоматологических клиник с сентября 2026 года резервный источник питания является обязательным условием лицензии.

: для стоматологических клиник с сентября 2026 года резервный источник питания является обязательным условием лицензии. Заморозка вместо закрытия: вместо окончательного закрытия сети планируют консервировать отдельные локации на период тяжелых отключений.

В предыдущие военные зимы бизнесу сферы услуг пришлось научиться работать без света. Накануне нового сезона вопросы стоят немного иначе: сколько часов в неделю это умение себя окупает? Кто в итоге оплатит счет: клиент через более высокий чек, владелец через более низкую маржу, или рынок – через выход более слабых игроков? Ведь диагноз рынка одинаков во всех сегментах: работать на дизеле долго – невыгодно.

В разговорах с РБК-Украина эксперты и предприниматели называют разную стоимость генераторного тока. И это не противоречие.

"Стоимость киловатта электричества на генераторе в два раза дороже, чем уже подорожавшее коммунальное электричество", – заверила РБК-Украина ресторанный эксперт Ольга Насонова.

Директор восточного филиала сети VARUS Артем Бурик называет другую цифру – но и считает другое:

"Стоимость киловатт-часа электроэнергии от генератора с учетом его эксплуатации в 3–4 раза выше, чем электроэнергии от поставщика", – пояснил он корреспонденту нашего издания.

Разница здесь – в методологии. Насонова сравнивает стоимость топлива с тарифом, Бурик закладывает в расчет еще амортизацию оборудования и сервис. Обе цифры правильные – просто описывают разные "этажи" той же проблемы.

Ритейл: холод дороже света

Для продуктового ритейла генератор – это прежде всего вопрос не комфорта, а сохранения товара. Остановка холодильников означает списание на миллионы гривен, поэтому логика здесь проста:

генератор холодильники холодовая цепь минимальный ассортимент работа магазина.

В сети VARUS говорят, что почти все магазины обеспечены генераторами. Большинство из них – с системами автоматического ввода резерва (АВР).

"В приоритете всегда холодильное оборудование, чтобы обеспечить необходимый температурный режим и сохранить качество продукции", – говорит Артем Бурик.

Во время отключений сеть распределяет мощность в зависимости от внешней температуры, времени суток и нагрузки на оборудование, корректирует объемы заказов и графики поставок. А при необходимости – пересматривает режим работы отдельных магазинов, в частности вечерние и ночные смены.

Параллельно VARUS модернизирует холодильное оборудование и устанавливает солнечные панели там, где это позволяют технические характеристики зданий.

Похожую, но более системную модель показывает METRO Украина. Начальник операционного управления сети Валерий Карпенко подчеркивает: для компании подготовка к отключениям – не сезонное мероприятие, а постоянная часть операционного планирования:

"Опыт последних лет доказал: ритейл должен быть готовым работать даже при длительных вызовах для критической инфраструктуры", – рассказал он РБК-Украина.

Каждый торговый центр METRO еще до открытия оснащается мощными генераторами. Они прежде всего питают холодильное оборудование. Это один из принципов системы пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – международная система управления безопасностью пищевых продуктов). Именно эта инфраструктура, по словам Карпенко, с 2022 года позволила сети сохранить продукцию и обеспечить бесперебойную работу торговых центров во время плановых и аварийных отключений.

При этом METRO параллельно сокращает саму потребность в электроэнергии. Замена люминесцентного освещения на LED во всех торговых центрах сети дала экономию около 18% потребления электроэнергии в каждом ТЦ.

С 2023 года в магазинах устанавливают холодильные системы на природном хладагенте CO₂ (R744). Они потребляют меньше электричества и оснащены системой рекуперации тепла, которая частично закрывает потребности горячего водоснабжения и уменьшает расходы газа на отопление.

Прошлой зимой в торговых центрах METRO во время отключений света можно было зарядить телефон, подключиться к интернету, согреться и получить бесплатный горячий напиток. Сеть планирует сохранить эту практику и в текущем сезоне.

HoReCa: от "трех часов" до "суток-двух"

Если для ритейла главное – не дать испортиться товару, то для ресторана борьба идет за каждый час работы зала. И здесь цифры поражают масштабом.

По данным директора по стратегическому развитию сети ресторанов La Famiglia Оксаны Волочаевой, расчетная мощность для небольшого заведения составляет 150–200 кВт. Для крупного потребуется генератор на 150–275 кВт.

Фото: Бизнес платит дважды: за дизель и за право не включать его ночью (Инфографика РБК-Украина)

В сумму оснащения входит сам генератор, автоматика, подключение, монтаж и система резервного водоснабжения. За годы войны La Famiglia инвестировала в энергонезависимость около $2 млн. Это только капитальные затраты на генераторы, накопители, инверторы, накопители холода и баки для воды, без стоимости работ и персонала.

"Все изменилось в подходе сети к энергонезависимости за последние два года, – говорит Волочаева. – От формирования самой системы обеспечения и покупки активов до поиска и обучения команды обслуживания, систем учета и автоматизации".

Rаньше целью было обеспечить автономную работу на 3–4 часа. Теперь система должна выдерживать 1–2 суток непрерывной работы.

Перед сезоном 2026–2027 сеть докупает накопители холода, которые способны поддерживать температуру в холодильных и морозильных камерах ночью без питания. Ведь работа шумных генераторов в ночное время на отдельных локациях запрещена. По сути, бизнес платит дважды: за дизель и за право не включать его ночью.

Фото: Волны закрытий ресторанов в новом сезоне не ожидается, убеждены эксперты (Getty Images)

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", которые приводит РБК-Украина, средняя цена дизельного горючего выросла с 55,86 грн/л в сентябре 2025 года до 98,5 грн/л по состоянию на 23 сентября 2026 года, то есть примерно на 76%, или 42,64 грн.

Ольга Насонова подтверждает: лето не удешевило рынок автономии. Напротив – генераторы массово докупали:

"Многие купили себе второй или третий генератор", – утверждает она.

Причина проста: прошлой зимой генераторы часто ломались именно в пик загрузки заведения, а заменить или починить их быстро было нечем. Поэтому бизнес начал формировать "резерв резерва". Некоторые ресторанные компании даже закупили генераторы про запас, чтобы сдавать их в аренду.

Параллельно заведения сделали запасы воды (зимой они частично замерзали). А там, где это юридически возможно, – завели газовые баллоны. Некоторые даже прибегли к проектированию новых кухонь сразу с газовой и электрической плитой.

Что касается экономики работы на генераторе, Насонова называет четкий порог: "После 5–6, максимум 7 часов работы на генераторе дальнейшая работа просто не имеет смысла, потому что это просто не окупается", – объясняет она.

Важная оговорка касается структуры роста чека. Прямое упрощение "генератор поднял цены на 17%" Насонова отвергает.

"Главное, из-за чего сейчас растет средний чек, – это продукты ... и зарплаты персонала... Не генератор", – подчеркивает она. Впрочем, эксперт признает, что коммунальные расходы и стоимость топлива выросли и также оказывают влияние.

В то же время аренда, говорит Насонова, – единственная статья, которая не подорожала. До ковида она могла достигать 15–20% товарооборота, сейчас в среднем около 10%, а арендодатели охотнее идут на скидки и каникулы. В ближайшие месяцы, с осени, заведения будут повышать средний чек на несколько процентов – ориентировочно на 5%, максимум на 10%.

Бьюти-сектор: время кресла дороже дизеля

Для салонов красоты и косметологических клиник автономия – это не только про киловатты, а про время, говорит основательница The Concepts Наталья Гончаренко.

По ее данным, рост цен на базовые услуги за 2024–2026 годы составил 15–35%. Кое-где и больше – но это скорее исключение, чем правило.

Ограничения энергоснабжения – не единственный драйвер: подорожали и косметика, и коммунальные платежи, и ремонты, выросла и конкуренция за мастеров. При этом попытка части салонов ввести отдельный "генераторный сбор" не сработала:

"Рынок не принял идею, и салоны "спрятали" расходы в общую стоимость", – рассказала РБК-Украина Наталья Гончаренко.

Операционные сложности выходят далеко за пределы питания фенов и сушуаров. Стерилизация инструментов – критический процесс. Цикл автоклава нельзя прервать посередине. При отключении партия идет на повторную обработку, а это потеря времени и срыв расписания. Бойлер – один из самых мощных потребителей, и при нестабильном напряжении просто не успевает нагревать воду.

Фото: Владельцы салонов красоты считают, что инвестиции в генераторы окупились с первого дня (Getty Images)

Аппаратная косметология особенно уязвима. Чувствительное оборудование требует "чистой синусоиды", которой дешевые генераторы не дают. Дополнительно – интернет для систем управления (CRM), онлайн-записи и эквайринга. Без него обслуживание клиента удлиняется и растет количество ошибок.

"Время – это единственный невосполнимый ресурс салонов красоты. Поэтому – самый дорогой", – формулирует Гончаренко: когда салон вынужденно увеличивает время обслуживания одного клиента, это сразу снижает операционную прибыль.

Капитальные расходы по сегментам (киевские цены зимы 2026 года):

небольшой кабинет – 30 000–70 000 грн ;

; средний салон – 70 000–250 000 грн (генератор на 7–10 кВт, автоматика АВР, стабилизаторы);

(генератор на 7–10 кВт, автоматика АВР, стабилизаторы); крупная клиника или премиум-салон – от 400 000 грн.

Зимой 2027 года, по оценке Гончаренко, стоимость этой инфраструктуры вырастет еще минимум на 10–15%. Главное изменение, подчеркивает она, не в сумме, а в том, что эти расходы перестали быть разовыми. Оборудование изнашивается по несколько раз за сезон, добавляются топливо и обслуживание даже в межсезонье.

Про окупаемость один из опрошенных владельцев салонов сказал Гончаренко прямо: "Окупилось с первого дня работы". Однако по оценке самой Гончаренко, это скорее "страховочный трос", чем обычная инвестиция.

Что касается выбора между генератором и аккумулятором, здесь есть четкий компромисс. Батареи выигрывают в удобстве – встраиваются в счетчик, переключаются сами, не шумят и не создают конфликтов с соседями в жилых домах. А именно шум генератора, по словам Гончаренко, – главная причина таких конфликтов.

Впрочем, заряда аккумулятора хватает на сутки-двое работы, а заряжается система 5–6 часов. Поэтому при затяжных отключениях, когда свет дают на 2–4 часа, батареи просто не успевают зарядиться, и половину зимы салон все равно работает на генераторе.

Пример из практики: комплект "аккумулятор плюс инвертор" стоимостью около $1 500 обеспечивал косметологической клинике площадью 150 кв. м 6–8 часов освещения и работы лазеров и оборудования, но без кондиционеров и обогревателей.

Это и есть предел такого бюджета. Он закрывает свет, аппаратуру, роутер и терминал, но не тепло. Тепло – это уже генератор, стоимостью от 70 000 гривен.

Стоматология: из сервиса – в условие лицензии

В медицине автономия пересталa быть вопросом комфорта и превратилась в регуляторное требование. Член Координационного совета ОО "Ассоциация стоматологов Украины" Светлана Хлебас объяснила РБК-Украина, почему для медицинского оборудования обычного генератора недостаточно.

"Форма выходного сигнала должна быть исключительно чистая синусоида. Искажение формы сигнала влияет на работу диагностического оборудования, вызывая перегрев электродвигателей, сбои в работе процессоров и критические ошибки измерений", – говорит Хлебас.

Скачки напряжения могут мгновенно вывести из строя рентген-аппараты, радиовизиографы, цифровые сканеры и лазерные приборы.

Дополнительное оборудование имеет последствия для себестоимости приема пациента. Речь идет примерно о дополнительных 20% в клиниках среднего ценового сегмента за счет амортизации бесперебойников и топлива для генераторов.

При этом, отмечает Хлебас, количество пациентов в Киеве уменьшилось из-за войны. Часть уехала за границу, часть выбирает лечение в более безопасных городах. То есть расходы растут одновременно с уменьшением клиентской базы.

Фото: С сентября 2026 года действуют обязательные правила для стоматологических клиник иметь резервное энергетическое оборудование (Getty Images)

Однако для стоматологов ключевая новость этого сезона – регуляторная. По словам Хлебас, с 1 сентября 2026 года были обновлены Лицензионные условия осуществления медицинской практики. Они окончательно закрепили для многих участников рынка обязанность иметь резервные источники электроснабжения для всех учреждений здравоохранения, включая стоматологические клиники и ФЛП.

Если в 2022 году установка ИБП и генератора была вопросом сервиса и удержания клиентов, то в 2026-м – это уже жесткое лицензионное требование. Обновленные Лицензионные условия осуществления медицинской практики, вступившие в силу 1 сентября 2026 года (Постановление №813), окончательно закрепили обязанность иметь резервные источники электроснабжения для всех учреждений здравоохранения (включая стоматологические клиники и ФЛП). Без подтвержденной автономии заведение рискует потерять или не получить лицензию.

Кто закроется и кто заморозит

Самый чувствительный вопрос зимы – не про киловатты, а про выживание бизнеса. Ольга Насонова приводит приблизительную оценку: прошлой зимой и весной в Киеве закрылось или приостановило деятельность около 500 заведений общественного питания.

Но напрямую связывать закрытия с генераторами – ошибка. Около 150 из этих объектов – точки, которые снесли как МАФы в рамках массовой кампании с февраля. Остальные закрылись из-за длительного периода отключений и того, что люди меньше выходили из дома.

Ключевое отличие между игроками – финансовая подушка: "Малый бизнес, не сетевой, может быть убыточным три-четыре месяца... Сети могут позволить себе быть убыточными даже год и больше", – объясняет Насонова.

В этом сезоне появилась новая практика. Сети сознательно готовы временно "замораживать" нерентабельные точки до весны – вместо того, чтобы держаться из принципа "мы несокрушимы".

"Раньше было принято: как работаем, мы несокрушимы. Сейчас уже зима многому научила", – говорит Насонова. По ее словам, при действительно тяжелых обстрелах и отключениях половина всех заведений может приостановить работу, а весной, когда ситуация стабилизируется, – разморозиться.

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При этом вала новых закрытий эксперт не ожидает: "Не будет вала закрытий ресторанов, потому что все, кто хотел закрыться, на самом деле уже закрылись", – утверждает она.

Рынок уже прошел "самоочищение" за предыдущие две зимы. Те, кто продолжает работать, осознают риски и готовы с ними жить. Некоторые даже открываются, в том числе заведения из регионов, если видят возможность зайти в Киев или Львов.

Масштабной релокации, подобной весне 2025 года, весной 2027-го Насонова не ожидает. Теперь прифронтовым может стать любой город, включая Днепр, Одессу или даже Киев.

Сама же релокация стоит дорого. Нужно не только перевезти оборудование, но и заново "представить" бренд новому городу. Показательный пример – харьковская сеть "Япошка", которая после переезда в Киев сменила название на "Япико".

По оценке Насоновой, рынок сферы питания входит в зиму с тремя возможными траекториями:

Оптимистичный . Без масштабных системных отключений – по аналогии с летом 2026 года, когда перебоев практически не было. Большинство заведений работает в штатном режиме, спрос сохраняется.

. Без масштабных системных отключений – по аналогии с летом 2026 года, когда перебоев практически не было. Большинство заведений работает в штатном режиме, спрос сохраняется. Базовый . Обстрелы продолжаются, точечные отключения оперативно устраняют. Генераторы работают определенное время, а заморозить могут ориентировочно четверть рынка.

. Обстрелы продолжаются, точечные отключения оперативно устраняют. Генераторы работают определенное время, а заморозить могут ориентировочно четверть рынка. Пессимистичный. Тотальные отключения, тяжелые морозы и длительные тревоги – тогда работать может остаться только половина заведений или меньше, остальные заморозят деятельность до весны.

Макроуровень: концентрация рынка и границы господдержки

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий оценивает последствия кризиса энергоавтономии шире – на уровне всего сектора услуг и ритейла в том числе. В частности, он указывает на риски большей концентрации в секторе.

"О монополизации речь не идет, но ... есть риск большей концентрации в ритейле из-за выхода большого количества слабых игроков", – поделился с РБК-Украина Паращий.

Массового перехода легальных сервисов в тень он также не ожидает: частично – возможно, но явление, по его мнению, вряд ли станет массовым. Так же дефизикация (отказ от физических локаций в пользу онлайна, доставки или коворкингов) возможна только там, где это вообще технически реально.

Что касается влияния на ВВП и налоговые поступления, Паращий обращает внимание на другой риск: не столько зимнюю "заморозку" сервисов, сколько блокаду морских перевозок.

"На показатели ВВП и деловую активность больше повлияет блокада морских перевозок, которая может затронуть многие экспортные отрасли, что снизит спрос на услуги малого бизнеса", – объясняет аналитик.

По словам Паращия, нужно привлекать больше международного финансирования для целевых проектов поддержки малого бизнеса.

При этом, по мнению аналитика, следует отменить все нерыночные ограничения. Ведь льготные кредиты на солнечную генерацию, как и сама солнечная генерация, зимой мало чем помогут.

Вопросы – ответы (FAQ):

– Сколько стоит бизнесу работа во время отключений света?

– Для ресторанов автономная работа может стоить 200–400 тыс. грн в месяц. Сумма зависит от мощности и продолжительности работы генераторов.

– Во сколько раз генераторная электроэнергия дороже сетевой?

– По оценкам различных участников рынка – примерно в 2–4 раза.

– Сколько стоит система автономного питания?

– Для ресторанов – от 1,5 млн грн, для крупных заведений – до 4 млн грн. В бьюти-сегменте расходы могут начинаться от 30–70 тыс. грн.

– Заменяют ли генераторы аккумуляторы?

– Аккумуляторы удобнее для коротких отключений, но их автономия зависит от нагрузки. Для длительных блэкаутов генераторы остаются необходимыми.

– Вырастут ли цены на услуги?

– Энергозатраты являются одним из факторов подорожания. По оценке экспертов, средний чек в ресторанах может вырасти на 5–10%.

– Могут ли отключения привести к закрытию бизнеса?

– Да, особенно малого бизнеса с небольшим финансовым запасом. Крупные сети имеют больше возможностей компенсировать убытки.

– Какому бизнесу сложнее всего работать без света?

– Больше всего зависят от электроэнергии магазины, рестораны, салоны и медицинские учреждения с холодильным, стерилизационным и другим энергоемким оборудованием.

– Что может сделать государство?

– Эксперты предлагают привлекать больше международного финансирования для целевых проектов поддержки малого бизнеса и отменить все нерыночные ограничения.