RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В эти дни сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ, - Зеленский

16:10 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

В Украине сохраняется особая угроза новых ракетных ударов РФ, из-за чего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

В ходе сегодняшней баллистической атаки на Киев состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.

Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и Киев сейчас работает со всеми партнерами ради принятия соответствующих решений.

"На днях сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", - подчеркнул Зеленский.

В ответ на это важно усилить давление на Россию, и для этого должны быть сделаны совместные смелые шаги.

Отдельной темой переговоров стали вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.

Президент Украины отметил, что россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет.

Лидеры предметно координируют свои действия и готовят встречи.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия рассчитывает на продолжение войны и террор против мирного населения, используя доходы от экспорта нефтепродуктов для производства оружия и привлечения наемников.

Также в Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина бы поддержала ослабление санкций против РФ только в обмен на энергетическое перемирие, поскольку считают соответствующие соглашения нечестными и сравнивают их с прошлогодними договоренностями.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеРакетная атакаУкраинаФранцияЭммануэль Макрон