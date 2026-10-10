В эти дни сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ, - Зеленский

В ходе сегодняшней баллистической атаки на Киев состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.

Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и Киев сейчас работает со всеми партнерами ради принятия соответствующих решений.

"На днях сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", - подчеркнул Зеленский.

В ответ на это важно усилить давление на Россию, и для этого должны быть сделаны совместные смелые шаги.

Отдельной темой переговоров стали вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.

Президент Украины отметил, что россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет.

Лидеры предметно координируют свои действия и готовят встречи.