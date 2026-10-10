В эти дни сохраняется угроза новых ракетных ударов РФ, - Зеленский

В Украине сохраняется особая угроза новых ракетных ударов РФ, из-за чего Украина нуждается в дополнительных системах ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе сегодняшней баллистической атаки на Киев состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Президент Украины поблагодарил французского лидера за поддержку.
Потребность в дополнительных пакетах ПВО для Украины очевидна, и Киев сейчас работает со всеми партнерами ради принятия соответствующих решений.
"На днях сохраняется особая угроза дальнейших ракетных ударов", - подчеркнул Зеленский.
В ответ на это важно усилить давление на Россию, и для этого должны быть сделаны совместные смелые шаги.
Отдельной темой переговоров стали вызовы из-за ослабления санкций против нефтепродуктов.
Президент Украины отметил, что россияне должны чувствовать, что потенциала для затягивания войны у них больше не станет.
Лидеры предметно координируют свои действия и готовят встречи.
Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия рассчитывает на продолжение войны и террор против мирного населения, используя доходы от экспорта нефтепродуктов для производства оружия и привлечения наемников.
Также в Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина бы поддержала ослабление санкций против РФ только в обмен на энергетическое перемирие, поскольку считают соответствующие соглашения нечестными и сравнивают их с прошлогодними договоренностями.