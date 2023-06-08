Круглосуточные наряды. Полиция усилила патрулирование возле Киевской ГЭС

Об этом рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook .

"Мы усилили патрулирование в зоне этого стратегического объекта. В Киевской области действуют круглосуточные наряды для оперативного реагирования в случае осложнения ситуации", сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области.

Она отметила, что правоохранители готовы защищать Киевскую ГЭС, однако в случае чрезвычайной ситуации полиция также будет привлекаться к проведению эвакуации и всестороннего содействия силам безопасности.

Подрыв Каховской ГЭС

На днях россияне взорвали Каховскую ГЭС. Более 16 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска из-за затопления населенных пунктов.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и смыла свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.

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