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Круглосуточные наряды. Полиция усилила патрулирование возле Киевской ГЭС

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Киев, Четверг 08 июня 2023 22:34
Круглосуточные наряды. Полиция усилила патрулирование возле Киевской ГЭС Фото: полиция усилила патрулирование в районе Киевской ГЭС (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция усилила патрулирование у Киевской ГЭС. Наряды действуют круглосуточно.

Об этом рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Мы усилили патрулирование в зоне этого стратегического объекта. В Киевской области действуют круглосуточные наряды для оперативного реагирования в случае осложнения ситуации", сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области.

Она отметила, что правоохранители готовы защищать Киевскую ГЭС, однако в случае чрезвычайной ситуации полиция также будет привлекаться к проведению эвакуации и всестороннего содействия силам безопасности.

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На днях россияне взорвали Каховскую ГЭС. Более 16 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска из-за затопления населенных пунктов.

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Зачем Россия подорвала Каховскую ГЭС и смыла свою оборону, - читайте в материале РБК-Украина.

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