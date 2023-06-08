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Цілодобові наряди. Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС

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Київ, Четвер 08 червня 2023 22:34
Цілодобові наряди. Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС Фото: поліція посилила патрулювання в районі Київської ГЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС. Наразі наряди діють цілодобово.

Про це розповіла речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"Ми посилили патрулювання в зоні цього стратегічного об'єкта. В Київській області діють цілодобові наряди для оперативного реагування в разі ускладнення ситуації", повідомила речниця поліції Київської області.

Вона зауважила, що правоохоронці готові захищати Київську ГЕС, однак у випадку надзвичайної ситуації поліція також буде залучатись до проведення евакуації та всебічного сприяння силам безпеки.

Підрив Каховської ГЕС

Днями росіяни підірвали Каховську ГЕС. Понад 16 тисяч людей опинились в зоні підвищеного ризику через затоплення населених пунктів.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Навіщо Росія підірвала Каховську ГЕС та "змила" свою оборону, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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