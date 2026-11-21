В воскресенье, 22 ноября, в части областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения света из-за российских атак на энергосистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
По данным компании, для разных категорий потребителей вводятся такие мероприятия - для промышленности - графики ограничения мощности и для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очередей.
Самой тяжелой остается ситуация в Одесской и Ровенской областях.
Там продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
Узнать точные графики своего района можно на официальных страницах местного оператора системы распределения.
Напомним, что ситуация в энергосистеме Украины резко усложнилась после очередной массированной атаки российских войск 20 ноября, в ходе которой враг повредил подстанции "Укрэнерго".
В частности, в Одесской области в результате ударов по магистральным сетям зафиксированы масштабные обесточения без стабильного электроснабжения остаются Одесса и часть Одесского района, а в регионе предупредили о возможных перебоях с отоплением и водоснабжением.
Кроме того, из-за значительного дефицита мощности и повторных атак по отремонтированным объектам в восьми западных областях Украины пришлось ввести жесткие графики отключений света, по которым в отдельных регионах электроэнергию подавали только по 3-4 часа в сутки.