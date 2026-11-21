У неділю, 22 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення світла через російські атаки на енергосистему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
За даними компанії, для різних категорій споживачів запроваджуються такі заходи - для промисловості - графіки обмеження потужності та для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черг.
Найважчою залишається ситуація в Одеській та Рівненській областях.
Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.
Дізнатися точні графіки для свого району можна на офіційних сторінках місцевого оператора системи розподілу.
Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі України різко ускладнилася після чергової масованої атаки російських військ 20 листопада, під час якої ворог пошкодив підстанції "Укренерго".
Зокрема, в Одеській області внаслідок ударів по магістральних мережах зафіксовано масштабні знеструмлення - без стабільного електропостачання залишаються Одеса та частина Одеського району, а в регіоні попередили про можливі перебої з опаленням та водопостачанням.
Крім того, через значний дефіцит потужності та повторні атаки по відремонтованих об'єктах у восьми західних областях України довелося запровадити жорсткі графіки відключень світла, за якими в окремих регіонах електроенергію подавали лише по 3-4 години на добу.