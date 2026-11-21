За даними компанії, для різних категорій споживачів запроваджуються такі заходи - для промисловості - графіки обмеження потужності та для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2,5 черг.

Найважчою залишається ситуація в Одеській та Рівненській областях.

Там тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло споживачам.

Дізнатися точні графіки для свого району можна на офіційних сторінках місцевого оператора системи розподілу.