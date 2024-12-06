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"Целью является Дамаск". Эрдоган предлагал "помощь" Асаду, но получил отказ

Пятница 06 декабря 2024 15:10
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"Целью является Дамаск". Эрдоган предлагал "помощь" Асаду, но получил отказ Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в "определении будущего Сирии", но получил отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı, которая цитирует лидера Турции.

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган заявил, что повстанцы заняли Идлиб, Алеппо и Хама и назвал её "маршем оппозиции".

"Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем", - отметил он.

В частности президент Турции добавил, что также обращался к президенту Башару Асаду с предложением урегулировать ситуацию, но получил отказ.

«... если вы помните, мы сделали призыв к Асаду, мы сказали: "Давайте встретимся и вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не смогли получить положительного ответа от Асада", - заявил Эрдоган.

Ситуация в Сирии

Недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Согласно одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено.

Как пишет Reuters, тем временем повстанческие силы Сирии продолжают свое наступление и приблизились к крупному городу Хомс, который открывает путь к столице Дамаск.

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