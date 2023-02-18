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Вполне возможно, что Украина освободит Крым до конца лета, - генерал Ходжес

Фото: экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Экс-командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что при наличии ракет дальнего радиуса действия Украина может освободить Крым до конца лета, а Донбасс - в следующем году или даже раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Мы собираемся сделать все возможное, чтобы Украина победила в этом году. Вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета", - отметил Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что освобождение Крыма в такие сроки возможно при условии, что партнеры предоставят необходимое оружие, прежде всего высокоточное оружие большого радиуса действия.

"ВСУ должны иметь возможность стрелять на 150-300 километров и чтобы ракета упала ровно в цель, тогда российский Черноморский флот просто вынужден будет покинуть полуостров", - сказал генерал.

Ходжес назвал Крым "решающим местом", в то время как Донбасс - просто "важным". Он подчеркнул, что Украина не будет в безопасности и не сможет использовать порт Мариуполя, пока Россия удерживает полуостров. И даже в Одессе стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти из порта, но не могут.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", - заявил Ходжес.

По его убеждению, правила игры на войне изменит не какое-либо специфическое оружие, танки или самолеты, а принятие партнерами решения, что Украина должна победить. Относительно танков, он отметил, что Украина располагает собственными, захватившими в российской армии, и западными. Весь этот танковый арсенал ВСУ использует очень хорошо, что поможет деоккупировать Крым.

Напомним, генерал Ходжес предположил, что Путин не останется у власти до конца года.

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