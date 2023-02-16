Годжес предположил, что Путин не останется у власти до конца года

Новое российское контрнаступление не изменит ситуацию на поле боя, а лишь создаст дополнительные предпосылки для отстранения Путина от власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Годжеса во время Kyiv Jewish Forum .

"Это катастрофа, созданная исключительно одним человеком, Владимиром Путиным. Честно говоря, я буду удивлен, если он все еще будет у власти до конца этого года. Думаю, что внутри России сейчас очень много тектонических сил, которые сталкиваются друг с другом", - сказал Годжес, объяснив, что Путину будет особенно тяжело оставаться у власти после освобождения Украиной Крыма.

По словам Годжеса, Украина тоже никогда не будет в безопасности и не сможет восстановить свою экономику, пока Россия оккупирует Крым. Да, Черноморский флот уже в состоянии прерывать или блокировать перевозки, которые приходят и выходят из Одессы. С точки зрения безопасности Крым является стартовой площадкой для российских беспилотников и ВВС.

"Если бы произошло урегулирование путем переговоров, когда Украина согласилась или на нее оказывали давление отказаться от Крыма, тогда россияне просто ждали бы несколько лет, пока мы не потеряем интерес, перейдем к чему-то другому, а потом они начали бы снова. Поэтому я считаю, что Крым является решающей территорией. Когда Украина освободит Крым, то за ним будет и Донбасс", - спрогнозировал Годжес при включении из Вашингтона.

Украине необходимо оружие большой дальности для изоляции Крыма, что заставит российские войска уйти с полуострова. В частности, бомбы малого диаметра с радиусом действия 150 км уже могли бы поразить транспортную инфраструктуру и сделать невозможным Россией ремонт Керченского моста, считает Годжес.

Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.

В то же время экс-командующий Международными силами содействия безопасности в Афганистане генерал Стэнли МакКристалл считает, что российская агрессия в Украине вошла в новую фазу.

Во время форума экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что, несмотря на определенные задержки в принятии решений, объемы военной помощи Украине со стороны США превосходят ожидания скептиков.