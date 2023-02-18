Цілком можливо, що Україна звільнить Крим до кінця літа, - генерал Ходжес

Екс-командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що за наявності ракет далекого радіуса дії Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас - наступного року чи навіть раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна х посиланням на Укрінформ.
"Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року. Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа", - зазначив Ходжес.
Водночас, він наголосив, що звільнення Криму в такі терміни можливе за умови, якщо партнери нададуть необхідну зброю, передусім високоточну зброю великого радіуса дії.
"ЗСУ повинні мати можливість стріляти на 150-300 кілометрів, і щоб ракета впала рівно в ціль, тоді російський Чорноморський флот просто змушений буде залишити півострів", - сказав генерал.
Ходжес назвав Крим "вирішальним місцем", тоді як Донбас - просто "важливим". Він наголосив, що Україна не буде в безпеці і не зможе використовувати порт Маріуполя, допоки Росія утримує півострів. І навіть в Одесі стоять 140 суден, які чекають на можливість вийти з порту, але не можуть.
"Ми маємо допомогти Україні повернути Крим. Цього року. Ми хочемо, щоб це сталося, і маємо дати все необхідне", - заявив Ходжес.
На його переконання, правила гри на війні змінить не якась специфічна зброя, танки або літаки, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти. Щодо танків, він зазначив, що Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, та західні. Увесь цей танковий арсенал ЗСУ використовує дуже добре, що допоможе деокупувати Крим.
Нагадаємо, генерал Ходжес припустив, що Путін не залишиться при владі до кінця року
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