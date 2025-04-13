Целили в гражданских. Именно повторный ракетный удар по Сумах вызвал массовые жертвы, - МВА

"Колоссальная жестокость российского террора. Сегодня утром было нанесено два ракетных удара по центру города Сумы. Именно повторный удар баллистической ракетой принес человеческие потери с большим количеством погибших и раненых", - заявил Кривошеенко.

Он пояснил, что вторая баллистическая ракета, выпущенная россиянами по Сумах, была вероятно начинена осколочными элементами и взорвалась в воздухе, чтобы нанести максимальное поражение людям на улицах города.

"По предварительным выводам, большинство мирных людей погибло именно от этих поражающих элементов. Взрыв произошел примерно в 200 метрах от места первого попадания, в районе, где находится жилая застройка, учебные заведения и магазины", - отметил начальник Сумской МВА.

Он подчеркнул, что такие действия российских оккупантов указывают на спланированную атаку именно по гражданским объектам и мирным людям на улицах.

Кривошеенко добавил, что на месте до сих пор продолжают работать все службы, правоохранительные органы и эксперты.

"Вскоре будут официальные сообщения о типе боеприпаса, который использовали террористы, чтобы убить как можно больше людей. Искренние соболезнования семьям погибших, боремся за каждую жизнь в больницах города", - подытожил он.