Цели - военные объекты и инфраструктура. Игнат раскрыл детали ночной атаки

"Все цели в конце концов известны. Мы можем догадываться, мы не можем официально об этом говорить - это и военные объекты, и объекты критической инфраструктуры наши. Обычно враг каждый "шахед" запрограммирует на ту или иную цель", - сказал Игнат.

Спикер добавил, что каждый раз российские захватчики корректируют маршруты полетов "шахедов". Их меняют, чтобы украинская противовоздушная оборона не успела приготовиться к удару.

По словам Игната, этой ночью россияне выпустили дроны-камикадзе из двух направлений: Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

"Именно из этих двух направлений летели "шахеды". Первая волна была успешно уничтожена в Одесской области. Далее противник, применяя несколько направлений, и в северные области были направлены БПЛА, уничтожались по мере следования. Также запад вплоть до Хмельницкой области, там заканчиваются их маршруты, там добивают последних", - заявил он.

Что еще известно об атаке

Этой ночью воздушная тревога звучала в ряде восточных, южных, центральных и северных областей. Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты выпустили 20 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 14 из них.

В Хмельницкой области работали силы ПВО. В Шепетовском районе было повреждено агропредприятие. К счастью, никто не пострадал.

Также оккупанты ударили по Донецкой области ракетами С-300. Под удар попали Покровск, Мирноград и Новоградовка. Пострадали 10 человек, среди них 4 детей.