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Ночной удар по Хмельницкой области: в ОВА назвали последствия

Хмельницкий, Четверг 30 ноября 2023 08:02
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Ночной удар по Хмельницкой области: в ОВА назвали последствия Иллюстративное фото: Ночной удар по Хмельницкой области: в ОВА назвали последствия (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска обстреляли Хмельницкую область ночью 30 ноября. В ОВА назвали последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Хмельницкой ОВА .

Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сказал, что во время атаки работали силы ПВО. Потерпевших и пострадавших нет.

"Ночью, во время очередной вражеской атаки, в области работали силы ПВО. Мы в очередной раз благодарим ВСУ за качественную работу", - заявил Тюрин.

Из-за атаки на Шепетовский район повреждено агропредприятие.

"Вместе с тем поступила информация, что в результате атаки в Шепетовском районе повреждены крыша, окна и двери помещения агропредприятия", - сказал Тюрин.

По словам замначальника ОВА, все соответствующие службы работают.

Атаки Хмельницкой области

Хмельницкая область часто попадает под обстрелы российских войск.

Так, ночью 28 ноября, во время обстрела оккупантами, обломки сбитого дрона упали на крышу частного дома. Днем, во время воздушной тревоги жители Хмельницкой области слышали взрывы.

Также взрывы во время воздушной тревоги в Хмельницкой области были 24 ноября. Позже Тюрин заявил о работе ПВО.

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Хмельницкая область
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