UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цілі - військові об'єкти та інфраструктура. Ігнат розкрив деталі нічної атаки

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники в ніч на 30 листопада атакували Україну "шахедами" з двох напрямків. Цілями ворога були військові об'єкти та критична інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Всі цілі зрештою відомі. Ми можемо здогадуватися, ми не можемо офіційно про це говорити - це і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури наші. Зазвичай ворог кожен "шахед" запрограмовує на ту чи іншу ціль", - сказав Ігнат.

Речник додав, що кожного разу російські загарбники коригують маршрути польотів "шахедів". Їх змінюють, щоб українська протиповітряна оборона не встигла приготуватися до удару.

За словами Ігната, цієї ночі росіяни випустили дрони-камікадзе з двох напрямків: Приморсько-Ахтарська і окуповуваного Криму.

"Саме з цих двох напрямків летіли "шахеди". Перша хвиля була успішно знищена на Одещині. Далі противник, застосовуючи кілька напрямків, і в північні області були направлені БПЛА, знищувалися по мірі слідування. Також захід аж до Хмельницької області, там закінчуються їхні маршрути, там добивають останніх", - заявив він.

Що ще відомо про атаку

Цієї ночі повітряна тривога лунала у низці східних, південних, центральних та північних областей. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти випустили 20 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 14 з них.

У Хмельницькій області працювали сили ППО. У Шепетівському районі було пошкоджене агропідприємство. На щастя, ніхто не постраждав.

Також окупанти вдарили по Донецькій області ракетами С-300. Під удар потрапили Покровськ, Мирноград і Новоградівка. Постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили Україниатака дронівПВОВоздушные силы УкраиныВійна в УкраїніВійна Росії проти України