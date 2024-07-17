Цель – деоккупация и не только. Что предусматривает Стратегия морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о новой Стратегии морской безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

В документе говорится, что Украина является морским государством и противостоит широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. Для Украины важно восстановление контроля над временно оккупированными территориями, морским побережьем, собственными морскими пространствами, а также восстановление и обеспечение безопасности морских путей.

Стратегия морской безопасности Украины базируется на четырех принципах:

оборона и безопасность – развитие морских оборонительных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз;

– развитие морских оборонительных возможностей для сдерживания и отражения агрессии, минимизации внешних угроз; устойчивость – способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование;

– способность морского и речного потенциала адаптироваться к изменениям среды безопасности, поддерживая устойчивое функционирование; развитие – развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море;

– развитие и укрепление морского потенциала для обеспечения национальных интересов и обеспечения безопасности на море; взаимодействие – укрепление межведомственных связей и стратегических отношений с другими государствами для развития сотрудничества и национальной безопасности Украины.

Приоритеты морской безопасности Украины:

защиту прав и интересов граждан;

отпор агрессии РФ по морским направлениям и вытеснению агрессора с территории Украины;

восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины;

обеспечение устойчивого мира;

превращение Украины в мощное морское государство, развитие военно-морского потенциала;

обеспечение судоходства согласно международным нормам;

членство в ЕС, НАТО и развитие международных форматов безопасности;

превращение Черного и Азовского морей в мирные, открытые для торговли и судоходства.

Цели Украины по морской безопасности:

повышение возможности ВМС и Морской охраны ГНСУ для эффективного противодействия агрессии и реагирования на угрозы;

деоккупация временно оккупированных побережий и морских зон;

обеспечение суверенитета в морских просторах Украины;

устойчивое развитие морской и речной промышленности, торговли, туризма, образования и науки;

получение компенсаций и восстановление поврежденной инфраструктуры;

восстановление международного мира и безопасности в Азовском, Черном, Средиземном и Балтийском морях;

преодоление последствий боевых действий, предотвращение загрязнения морей и рек, улучшение их экологического состояния.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по Стратегии морской безопасности.