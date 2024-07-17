Ціль - деокупація і не тільки. Що передбачає Стратегія морської безпеки України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який уводить в дію рішення РНБО щодо нової Стратегії морської безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

У документі зазначається, що Україна є морською державою та протистоїть широкомасштабній збройній агресії зі сторони Російської Федерації. Для України важиливе відновлення контролю над тимчасово окупованими територіями, морським узбережжям, власними морськими просторами, а також відновлення і гарантування безпеки морських шляхів.

Стратегія морської безпеки України базується на чотирьох засадах:

оборона та безпека – розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз;

– розвиток морських оборонних спроможностей для стримування та відбиття агресії, мінімізації зовнішніх загроз; стійкість – здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування;

– здатність морського та річкового потенціалу адаптуватися до змін безпекового середовища, підтримуючи стале функціонування; розвиток – розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі;

– розбудова та зміцнення морського потенціалу для забезпечення національних інтересів та гарантування безпеки на морі; взаємодія – зміцнення міжвідомчих зв'язків і стратегічних відносин з іншими державами для розвитку співробітництва та національної безпеки України.

Пріоритети морської безпеки України:

захист прав та інтересів громадян;

відсіч агресії РФ з морських напрямків та витіснення агресора з території України;

відновлення суверенітету та територіальної цілісності України;

забезпечення сталого миру;

перетворення України на потужну морську державу, розвиток військово-морського потенціалу;

забезпечення судноплавства згідно з міжнародними нормами;

набуття членства в ЄС, НАТО та розвиток міжнародних форматів безпеки;

перетворення Чорного та Азовського морів на мирні, відкриті для торгівлі та судноплавства.

Цілі України щодо морської безпеки:

підвищення спроможності ВМС та Морської охорони ДПСУ для ефективної протидії агресії та реагування на загрози;

деокупація тимчасово окупованих узбережжя та морських зон;

забезпечення суверенітету в морських просторах України;

стійкий розвиток морської та річкової індустрії, торгівлі, туризму, освіти та науки;

отримання компенсацій та відбудова пошкодженої інфраструктури;

відновлення міжнародного миру та безпеки в Азовському, Чорному, Середземному та Балтійському морях;

подолання наслідків бойових дій, запобігання забрудненню морів та річок, поліпшення їх екологічного стану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо Стратегії морської безпеки.