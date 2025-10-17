RU

Общество Образование Деньги Изменения

Циклон накроет Украину: дожди и первый мокрый снег уже на выходных

Фото: синоптики дали прогноз на 18-19 октября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украине из-за циклона на выходных будут идти дожди, резко похолодает, а местами возможен даже мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По данным синоптика, в пятницу активный циклон с северо-запада принесет в Украину дожди. В то же время без осадков удержатся Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская и Днепропетровская области.

Снижение температуры воздуха начнется 18 октября в западных областях, где днем ожидается лишь +8...+12 градусов. На остальной территории Украины завтра еще продержится теплая погода, днем +12...+15 градусов.

Ближайшей ночью температура составит +4...+10 градусов, облака защитят от заморозков, разве что в Карпатах возможна более низкая температура. В западной части страны усилится ветер до сильного.

Погода в Киеве

В столице, 18 октября, будет влажная облачная погода, но еще достаточно тепло. Дождь более вероятен во второй половине дня. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый.

Резкое похолодание 19 октября

Как отметила Диденко, 19 октября в большинстве областей ожидается резкое похолодание: днем +4...+8 градусов. На востоке и юге еще продержится теплая погода до +11...+15 градусов.

Периодические дожди накроют Украину повсеместно, а кое-где возможен мокрый снег из-за существенного снижения температуры.

Холод удержится и в понедельник

20 октября холодная погода останется в Украине. Диденко посоветовала украинцам позаботиться о дополнительном утеплении жилья, пересмотреть гардероб и планировать активности на свежем воздухе или в теплых помещениях, например, музеях.

 

Погода в Украине