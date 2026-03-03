ua en ru
Циклон Doreena изменит погоду в Украине: где сегодня ждать осадков

Вторник 03 марта 2026 07:00
Циклон Doreena изменит погоду в Украине: где сегодня ждать осадков Фото: синоптики дали прогноз погоды на 3 марта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 3 марта, в Украине ожидается неустойчивая погода с осадками в виде мокрого снега или дождя. На погодные условия будет влиять циклон Doreena.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

"Атмосферные фронты циклона Doreena будут забрасывать дождь или мокрый снег преимущественно на восток и юг", - рассказала она.

Как отметила синоптик, утром осадки возможны практически по всей территории страны. В то же время днем влажная зона сместится преимущественно в южные и восточные области. Причиной станет антициклон Lakl, который вытеснит осадки из западных и северных регионов.

По прогнозу Диденко, температура воздуха существенно не изменится: ночью ожидается от -2 до +3 градусов, днем - +2...+6 градусов. В южных и западных областях будет теплее +5...+10 градусов.

Ветер - северо-западный, умеренный, местами с порывами.

Синоптик также предостерегла не спешить отказываться от теплой одежды, ведь мартовская погода может способствовать простудам и вирусным заболеваниям.

Погода в Киеве

В столице сегодня утром возможен дождь. В целом в течение дня существенных осадков не прогнозируют, однако сохранится порывистый северо-западный ветер.

Ночью температура составит 0...+2 градуса, днем от +2 до +4 градуса.

Циклон Doreena изменит погоду в Украине: где сегодня ждать осадков

Напомним, ранее синоптики уже предостерегали, что 3 марта, погода в Украине будет местами с небольшими осадками. Однако в некоторых областях ситуация на реках из-за повышения уровня воды может стать опасной.

Также в Укргидрометцентре уже составили предварительный прогноз на первый месяц весны и поделились характеристикой нынешнего марта.

По словам синоптиков, этот месяц в Украине будет теплее нормы, но не везде. Что еще рассказали метеорологи - узнайте в материале РБК-Украина.

