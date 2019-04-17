ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК заявила про ймовірний зрив голосування на дільницях у зоні ООС

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 21:14
ЦВК заявила про ймовірний зрив голосування на дільницях у зоні ООС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ОВК №59 не сформувала склад дільничих виборчих комісій

До Центральної виборчої комісії (ЦВК) 16 квітня надійшло звернення окружної виборчої комісії № 59, розташованій в зоні проведення операції Об’єднаних сил, про неможливість проведення повторного голосування на виборах 2019 21 квітня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.

Зазначається, що в даному окрузі не сформували склад дільничних виборчих комісій через недостатню кількість подань з кандидатурами від кандидатів на пост президента України. Також голові окружної виборчої комісії не було внесено належної кількості пропозицій членами цієї комісії щодо таких кандидатур.

У ЦВК пояснюють, що така ситуація виникла внаслідок того, що територія вказаного виборчого округу розташована безпосередньо в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Комісія наголошує, що ОВК зобов'язана сформувати склад дільничних виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу, адже відсутність дільничних виборчих комісій унеможливить організацію та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.

Відтак, Комісія зобов’язала окружну виборчу комісію територіального виборчого округу № 59 до 24 години 17 квітня 2019 року включно сформувати склад дільничних виборчих комісій з виборів Президента України в межах ТВО № 59 та до 12 години 18 квітня 2019 року включно надіслати Центральній виборчій комісії усі відповідні постанови окружної виборчої комісії. 

Раніше повідомлялося, що окружним виборчим комісіям вдалося добрати 60 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Станом на 15:00 16 квітня в інформаційній системі "Вибори" наявна інформація щодо призначення на посади членів ДВК 401 тисячі 464 осіб.

Нагадаємо, раніше в Центрвиборчкомі підкреслювали, що перед другим туром виборів 2019 у ряді областей не вистачає членів виборчих комісій.

Українцям розіслали запрошення до другого туру виборів Соціологи оприлюднили пам'ятку для дебатів кандидатів в президенти
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Центральна виборча комісіявыборы
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся