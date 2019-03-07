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ЦВК заявив про зрив закупівлі боксів для дільничних комісій


Вибори 2019 вперше проходять із застосуванням закону про публічні закупівлі

Перед президентскими выборами 2019 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не смогла закупить архивные боксы для участковых комиссий. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Сообщается, что в январе тендерный комитет ЦИК объявил открытые торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов, однако за месяц комитету представили только два предложения с неполным комплектом документов. 5 марта предложения отклонили, а торги отменили.

"Повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно. Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в окружные избирательные комиссии, остался открытым", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что председатели и члены участковых комиссий будут доставлять избирательную документацию с помощью подручных средств. Кроме того, из-за ограниченных сроков под угрозой срыва находятся закупки транспортных услуг и канцелярских принадлежностей для окружных избирательных комиссий.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК утвердил сметы избирательных округов на 100 млн гривен.

До этого, Центризбирком обратился в СБУ из-за заявления "Нацдружины" о применении силы на выборах.

 

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