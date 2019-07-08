ЦВК заявив про скасування Верховним судом повторного жеребкування

Верховний суд України задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії та скасував рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування партій перед виборами в Раду. Про це заявила секретар ЦВК Наталія Бернацька в Facebook.

Проте, на сайті Верховного суду поки що немає рішення по справі про повторне жеребкування номерів партій.

"Все ж таки є справедливість! Ми виграли Верховний! Виборів 21 липня бути!", - написала Бернацька.

Нагадаємо, 4 липня ЦВК зобов'язали провести повторне жеребкування партій перед виборами. Відповідне рішення виніс Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Мені зараз складно прокоментувати всі юридичні аспекти згаданого рішення, але я вас повідомляю, що якщо це акція, яка спрямована на зрив виборів, всі офіційні дії будуть заздалегідь вам озвучені ... ЦВК буде оскаржувати це рішення й відстоювати право громадян провести вибори", - зазначила голова ЦВК.

Також заступник голови ЦВК Євген Радченко раніше заявив, що Центрвиборчком і надалі буде скасовувати реєстрацію кандидатів, якщо виявить порушення умов реєстрації на виборах у ВР.