ЦВК заявив про готовність до дострокових виборів до Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) готова до дострокових парламентських виборів, якщо буде прийнято відповідне рішення. Про це заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Сліпачук зазначила, що до парламентських виборів необхідно вирішити проблемне питання щодо публічних закупівель.

"У разі якщо відповідне рішення буде прийнято, то у нас мало шансів бути не готовими. Я б швидше ставила питання, наскільки всі необхідні речі, які мають бути здійснені, будуть оперативно вирішені. За законодавством у нас є питання про терміни та порядок проведення публічних закупівель, які в рамках парламентських виборів будуть значно проблемнішими, ніж на рівні президентських. Я думаю, що ЦВК буде робити всі кроки, необхідні для виборчого процесу", - підкреслила глава ЦВК.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, соратники чинного президента Петра Порошенка схиляються до необхідності дострокових виборів до Верховної ради.

Відзначимо, в команді Володимира Зеленського допускають розпуск Ради через відсутність коаліції.