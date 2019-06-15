ЦВК зареєструвала ще майже сотню кандидатів у депутати

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 15 червня, зареєструвала 98 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, під час засідання Комісія зареєструвала 76 кандидатів у нардепи, які вирішили балотуватися в мажоритарних округах у порядку самовисування.

Також, Центрвиборчком зареєстрував 22 кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, які були висунені політичними партіями. Серед зареєстрованих кандидатів є представники політичних сил "Самопоміч", Соціалістична партія України, "Громадянська позиція" та Аграрна партія України.

Зазначається, що станом на 15 червня ЦВК зареєструвала в одномандатних округах 362 кандидатів у народні депутати, з них 318 - самовисуванці.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія повідомила про реєстрацію 76 кандидатів в народні депутати України на позачергових парламентських виборах. Комісія зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, в тому числі: тих, які балотуються в порядку самовисування - 72, висунутих політичною партією - 4.

РБК-Україна писало, що на позачергових виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.