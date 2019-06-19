ЦВК зареєструвала ще 4 списки партій

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у середу, 19 червня, зареєструвала 675 кандидатів у народні депутати України, включених до списків політичних партій, на позачергових виборах до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Так, Центрвиборчком зареєстрував 175 кандидатів за списком партії Святослава Вакарчука "Голос", 271 кандидата за списком політичної сили "Радикальна партія Олега Ляшка", 59 кандидатів за списком Всеукраїнського об'єднання "Факел" та 224 кандидатів в нардепи від ВО "Свобода".

Зазначається, що станом на 19 червня Центрвиборчком зареєстрував 839 кандидатів у нардепи, які включені до списків 5 політичних партій.

Крім того, під час засідання ЦВК зареєструвала 179 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі. Так, Комісія зареєструвала 108 кандидатів у народні депутати України, які балотуються у порядку самовисування, та 71 кандидата, висунутого політичними партіями.

Нагадаємо, у понеділок, 17 червня, Центральна виборча комісія зареєструвала 164 кандидатів у народні депутати за списком партії "Громадянська позиція" для позачергових парламентських виборів. Також в цей день ЦВК зареєструвала 100 кандидатів у нардепи в одномандатному виборчому окрузі.

РБК-Україна писало, що ЦВК під час чергового засідання у вівторок, 18 червня, зареєструвала ще 122 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної ради. Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 97 кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування