ЦВК зареєструвала більше тисячі міжнародних спостерігачів на виборах президента

Ілюстративне фото (УНІАН)

Станом на 19 березня зареєстровано 1 тис. 127 спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала на виборах президента-2019 під час засідання 19 березня зареєструвала ще 160 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема, спостерігати за виборчим процесов в Ураїні 31 березня 2019 року будуть: 6 спостерігачів від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 36 - від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 118 - від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Таким чином, станом на 19 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 127 офіційних спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК збільшила на 720 тис. гривень видатки на організацію президентських виборів в Україні. Гроші потрібні для придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям у зв'язку із віднесенням виборців з Російської Федерації до Фінляндії, Грузії та Казахстану. Крім того, зросла кількість виборців на закордонних виборчих дільницях Польщі.