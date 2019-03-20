ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЦВК зареєструвала більше тисячі міжнародних спостерігачів на виборах президента

Новини » Вибори 2019    20.03.2019 - 06:29
ЦВК зареєструвала більше тисячі міжнародних спостерігачів на виборах президента
Ілюстративне фото (УНІАН)

Станом на 19 березня зареєстровано 1 тис. 127 спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала на виборах президента-2019 під час засідання 19 березня зареєструвала ще 160 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК

Зокрема, спостерігати за виборчим процесов в Ураїні 31 березня 2019 року будуть: 6 спостерігачів від Громадської Спілки "Міжнародне Співтовариство з Прав Людини", 36 - від Парламентської Асамблеї Ради Європи, 118 - від Парламентської Асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Таким чином, станом на 19 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 127 офіційних спостерігачів від 13 міжнародних організацій та 10 іноземних держав", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК збільшила на 720 тис. гривень видатки на організацію президентських виборів в Україні. Гроші потрібні для придбання конвертів та розсилки запрошень виборцям у зв'язку із віднесенням виборців з Російської Федерації до Фінляндії, Грузії та Казахстану. Крім того, зросла кількість виборців на закордонних виборчих дільницях Польщі.

У ЦВК розповіли, скільки українців зможуть проголосувати за кордоном У ЦВК пояснили збільшення кількості бюлетенів до першого туру
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяпрезидентські виборивыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся