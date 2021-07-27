ЦВК зареєструвала нового нардепа замість Монастирського
Фото: нардеп Антон Швачко (facebook com Anton Shvachko)
Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Антона Швачка народним депутатом. Він пройшов до парламенту, оскільки Денис Монастирський зі "Слуги народу" був призначений міністром внутрішніх справ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ЦВК.
Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні ЦВК ухвалила рішення зареєструвати Антона Швачка народним депутатом, обраним на виборах 21 липня 2019 року за списком "Слуги народу".
Відзначити, Швачко був включений до списку під №139. Він є IT-фахівцем, після парламентських виборів він працював у штабі партії в Сумській області.