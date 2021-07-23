ЦВК визнала Швачка народним депутатом. Він займе місце Монастирського в Раді

Центральна виборча комісія на засіданні 23 липня визнала Антона Швачка новим народним депутатом. Він займе у парламенті місце нардепа "Слуги народу" Дениса Монастирського, якого нещодавно призначили міністром внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Центрвиборчкому .

Голосування за визнання Швачка народним депутатом відбувалося без попереднього обговорення. Рішення визнати його нардепом підтримали 14 членів ЦВК, тобто проголосували одноголосно.

Оскільки Монастирський після призначення в МВС не може більше бути нардепом, його місце у Верховній раді мав зайняти той, хто йшов наступним у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах. Ним виявився Швачко, який балотувався під номером 139.

Як розповів напередодні глава партії СН Олександр Корнієнко, Швачко є ІТ-менеджером та ІТ-спеціалістом. Після парламентських виборів він працював в сумському обласному штабі партії.