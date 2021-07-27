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ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского

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Киев, Вторник 27 июля 2021 16:32
ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского Фото: нардеп Антон Швачко (facebook com Anton Shvachko)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский из "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК принял решение зарегистрировать Антона Швачко народным депутатом, избранным на выборах 21 июля 2019 года по списку "Слуги народа".

Отметим, Швачко был включен в список под №139. Он является IT-специалистом, после парламентских выборов он работал в штабе партии в Сумской области.

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Центральная избирательная комиссия нардеп Денис Монастырский
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