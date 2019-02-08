ЦВК зареєструвала спостерігачів від ОБСЄ

Спостерігачам видадуть відповідні посвідчення

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала наблюдателей от ОБСЕ на президентские выборы. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что по результатам рассмотрения обращения Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) при ОБСЕ по официальным наблюдателям ЦИК принял решение об их регистрации. Также ЦИК выдаст официальным наблюдателям удостоверение установленной формы.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не отправит своих наблюдателей на выборы в Украине. В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что приняли такое решение, "исходя из соображений безопасности". До этого сообщалось, что в Украину должны были приехать россиянки Кристина Богданова и Елизавета Борисова, несмотря на то, что 7 февраля Рада запретила гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Кроме того, представитель Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томас Раймер заявил, что россиян исключат из списка наблюдателей на выборах в Украине.