ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент в окрузі зареєстровано чотири кандидати

Центральна виборча комісія зареєструвала ще трьох кандидатів на довиборах у Верховну раду 179 виборчому окрузі (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК Facebook.

Відповідне рішення ЦВК прийняла під час чергового засідання комісії 6 лютого. На даний момент зареєстровано чотири кандидати в окрузі 179.

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще трьох кандидатів у народні депутати України", - повідомили в ЦВК.

Зокрема, кандидатами були зареєстровані Сергій Кошулько (партія "Народний програма Вадима Чорного"), Галина Хархаліс ("Всеукраїнська козацька партія") і Денис Шейбут ("Народна Сила").

Нагадаємо, 3 лютого ЦВК зареєструвала першого кандидата на довиборах у 179-му окрузі. Ним став Ігор Швайка. Він був висунутий кандидатом на з'їзді політичної партії ВО "Свобода". Очолював харківське відділення "Свободи", був міністром аграрної політики та продовольства України в 2014 році.

Раніше РБК-Україна писало, що ЦВК призначив на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 у Харківській області.