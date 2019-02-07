ЦВК зареєструвала ще одного самовисуванця

Володимира Петрова зареєстрували кандидатом в президенти

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Петрова (самовыдвижение) кандидатом в президенты Украины. Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания ЦИК, передает корреспондент РБК-Украина.

Решение принято 14 голосами. Двое членов Комиссии воздержались.

Отметим, политтехнолога Владимира Петрова подозревают в организации секс-скандала с участием мужа замглавы Госбюро расследований Украины Ольги Варченко Александра.

7 ноября 2018 года Наталья Бурейко, которая назвала себя студенткой, сообщила в Facebook об угрозах и домогательства со стороны якобы заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко. Мужчина якобы угрожал ей в соцсети Tinder. Сам Варченко заявил, что это "провокация". Женой Варченко является первая заместитель председателя Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

Она заявила, что переписка с угрозами от ее мужа - "фейк" и провокация. По ее мнению, эта ситуация связана с ее профессиональной деятельностью. В этом деле обыскали политтехнолога Владимира Петрова и блогера Александра Барабошко.

Позже им избрали меры пресечения. Их подозревают в организации скандала. Петров считает, что силовики сфабриковали дело против него из-за его расследований о преступлениях сотрудников силовых структур.

Напомним, сегодня днем ЦИК зарегистрировала кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко.

Кроме того, сегодня, 7 февраля, ЦИК зарегистрировала кандидатом действующего президента Петра Порошенко.