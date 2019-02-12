ЦВК зареєструвала ще 27 міжнародних спостерігачів

Спостерігачі зареєстровані від двох міжнародних організацій

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение для наблюдения за президентскими выборами еще 27 наблюдателям от международных организаций. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернадская.

Так во время очередного заседания 12 февраля Центризбирком рассмотрел вопросы регистрации международных наблюдателей от 2 организаций.

"От европейской сети организаций по наблюдению за выборами зарегистрировано 9 наблюдателей. А от украинского конгрессового комитета Америки - 18",- сообщила Бернадская.

Так, за соответствующее решение проголосовали 16 членов комиссии.

РБК-Украина писало, что до принятия закона о запрете граждан Российской Федерации (РФ) быть в составе наблюдателей от международных организаций, Министерство иностранных дел отказало двум россиянам выступать наблюдателями на выборах президента Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала избирательного процесса Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешения 109 международным наблюдателям принимать участие в выборах 2019 в Украине.