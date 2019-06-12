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ЦВК зареєструвала 17 кандидатів у нардепи

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 19:44
ЦВК зареєструвала 17 кандидатів у нардепи
Фото: будівля ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Всього в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати на вибори у Верховну раду. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому Facebook.

Як повідомляється, Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатний виборчий округ у порядку самовисування, у тому числі віце-прем'єр-міністр Володимира Кістіона (округ 11) і діючих народних депутатів Володимир Мельниченко (округ № 193), Олега Недаву (округ 47).

Всього станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в порядку самовисування - 128, висунутих політичними партіями - 7.

Крім того, розглянувши відповідне подання, Комісія зареєструвала 5 офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на позачергових виборах народних депутатів України у закордонному виборчому окрузі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, на липневих виборах у Верховну раду очікується близько 850 спостерігачів від місії ОБСЄ. На виборах планується залучити 96 довгострокових і близько 750 короткострокових спостерігачів.

Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центрвиборчкому укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів у Верховну раду.

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