ЦВК зареєструвала 91 спостерігача від міжнародних організацій

Комісія сьогодні зареєструвала 62 офіційних спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на 6 февраля зарегистрировала 91 международного наблюдателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Комиссия сегодня зарегистрировала 62 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 49 - от международной неправительственной организации "Canadem", 13 - от Общественного союза "Международное сообщество по правам человека".

Таким образом, на 6 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировала 91 официального наблюдателя от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Напомним, спикер миссии БДИПЧ ОБСЕ в Украине Томас Райнер заявил, что список наблюдателей миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на данный момент находится на утверждении в Министерстве иностранных дел Украины. Райнер отметил, что среди предложенных кандидатов - двое россиян.

При этом Комитет по вопросам внешней политики рекомендовал Верховной раде принять законопроект №9524, которым предлагается запретить гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019 в Украине.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко заявил, что Пограничной службе Украины будет дан приказ не пропустить российских наблюдателей на выборы в Украине.