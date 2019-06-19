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ЦВК зареєструвала 9 партій на вибори в Раду

Новини » Вибори 2019    19.06.2019 - 12:47
ЦВК зареєструвала 9 партій на вибори в Раду
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також зареєстровані 164 кандидата в нардепи від партії "Громадянська позиція"

Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ять партій на позачергові вибори до Верховної ради. Про це свідчить інформація, оприлюднена на сайті ЦВК.

Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував політпартії:

  • "Громадянська позиція";
  • Радикальна партія Олега Ляшка;
  • Всеукраїнське об'єднання "Свобода";
  • "Всеукраїнське об'єднання "Факел";
  • "Голос";
  • "Опозиційна платформа - За життя";
  • "Сила і Честь";
  • "Незалежність";
  • "Українська стратегія Гройсмана".

Згідно з інформацією у таблиці ЦВК, комісія зареєструвала 164 кандидата в народні депутати від партії "Громадянська позиція".

Нагадаємо, комісія під час чергового засідання у вівторок, 18 червня, зареєструвала ще 122 кандидатів у народні депутати України на позачергових виборах до Верховної ради. Зокрема, Центрвиборчком зареєстрував 97 кандидатів у депутати, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування. Крім того, зареєстрували 25 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах, які висуваються від політичних партій. Зокрема, були зареєстровані 6 кандидатів від ВО "Свобода" і 13 кандидатів від політичної партії "Самопоміч".

Так, станом на 18 червня комісія зареєструвала 583 кандидатів у нардепи в одномандатних округах, з них 511 самовисуванців, ще 72 - висунуті політичними силами.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія вже зареєструвала 461 кандидата в нардепи на позачергових парламентських виборах. Крім того, 17 червня, комісія зареєструвала 100 кандидатів-мажоритарників.

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