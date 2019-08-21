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ЦВК визнала обраним депутатом по округу №198 самовисуванця Рудика

Новини » Вибори 2019    21.08.2019 - 22:57
ЦВК визнала обраним депутатом по округу №198 самовисуванця Рудика
Фото: Сергій Рудик (facebook.com/serhiy.rudyk)

Рішення прийнято на підставі протоколу ОВК з позначкою "Уточнений" від 2 серпня

Центральна виборча комісія (ЦВК) України визнала обраним народним депутатом на вибори в Раду в мажоритарному окрузі №198 самовисуванця Сергія Рудика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Наголошується, що таке рішення було прийнято на підставі протоколу окружної комісії про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" від 2 серпня.

Так, Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 12 серпня 2019 року визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня. Крім того, було визнано протиправними дії ЦВК, і Комісію зобов'язали продовжити встановлювати результати виборів в окрузі з урахуванням постанов Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і 10 серпня.

При цьому постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК по встановленню результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з ухваленням нового рішення, яким у задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено. В іншій частині рішення Верховного суду від 12 серпня залишено без змін.

ЦВК проаналізувала дане рішення Верховного суду, а також рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 25 липня, 3 і 9 серпня, які були залишені в силі постановами Шостого апеляційного адмінсуду про відмову в задоволенні позовів кандидата в народні депутати в окрузі 198 від "Слуги народу" Наталії Дяченко та кандидата від партії "Сила і честь" Миколи Сташука до окружної комісії №198

"На підставі проведених дій ЦВК прийшла до висновку, що постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і від 10 серпня 2019 року не можуть вплинути на встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України в окрузі № 198. З урахуванням цього, комісія постановила врахувати зазначені постанови Шостого апеляційного адміністративного суду при продовженні дій по встановленню зазначених результатів виборів", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія на засіданні 21 серпня зареєструвала 83 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня.

РБК-Україна писало, що ЦВК оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.

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