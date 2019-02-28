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ЦВК зареєструвала 399 офіційних міжнародних спостерігачів


Сьогодні ЦВК зареєструвала ще 42 офіційних спостерігача від міжнародних організацій

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 28 февраля 2019 года зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, в ходе сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, комиссия зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины: 26 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 1 - от Республики Молдова.

"Таким образом, по состоянию на 28 февраля 2019 года комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 10 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на сумму 54 млн 6 тыс. 776 гривен.

Напомним, по состоянию на 22 февраля ЦИК предоставил разрешение для наблюдения за выборами-2019 357 наблюдателям от международных организаций.

В свою очередь в Верховной раде заявляли, что рекордное количество зарегистрированных наблюдателей от общественных организаций на очередных выборах президента Украины станет испытанием для избирательной системы страны в 2019 году.

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