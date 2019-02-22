ЦВК вже зареєструвала 357 міжнародних спостерігачів на виборах

22 лютого було зареєстровано ще 9 спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение для наблюдения за выборами-2019 еще 9 наблюдателям от международных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, рассмотрев соответствующее обращение 22 февраля, Комиссия зарегистрировала 9 официальных наблюдателей от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES) на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

Таким образом, по состоянию на 22 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 20 февраля 2019 года, ЦИК зарегистрировал 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Кроме того, Комиссия уже зарегистрировала 23 официальных наблюдателей от 2 общественных организаций на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на сегодня, 22 февраля, место голосования на выборах 2019 изменили более 30 тыс. украинцев. Большая часть избирателей имеет прописку в восточных регионах. В частности, изменили место голосования 12 960 человек из Донецкой области, 5 631 - из Луганской.