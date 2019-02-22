ЦВК назвала кількість виборців, що змінили місце голосування

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні змінили голосування більше 30 тис. українців

На сьогодні місце голосування на виборах 2019 змінили понад 30 тис. українців. Про це РБК-Україна повідомили в Центральній виборчій комісії.

Повідомляється, що станом на 22 лютого кількість виборців, які скористалися тимчасовою зміною місця голосування, становить 30 684 осіб. Більша частина виборців має прописку в східних регіонах. Зокрема, змінили місце голосування 12 960 осіб з Донецької області, 5 631 - з Луганської.

Крім того, змінили адресу виборчої дільниці 775 зареєстрованих в Криму.

Відзначимо, раніше в Центрвиборчкомі розповіли, скільки українців перевірили свою наявність у реєстрі виборців. Зокрема, з початку виборчої кампанії майже 300 тисяч громадян скористалися цим сервісом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках справи про піраміду з підкупу виборців провели 50 обшуків. Як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, в організації схеми, яку викрила Служба безпеки України, підозрюється нардеп від "Батьківщини" Валерій Дубіль.