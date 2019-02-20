ЦВК зареєструвала ще 41 міжнародного спостерігача

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього уже зареєстровано 348 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 ще 41 спостерігача від міжнародних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 12 міжнародних спостерігачів від Українського Конгресового Комітету Америки та 29 - від Благодійного фонду "Міжнародна комісія з прав людини".

Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Крім того, повідомляється, що розглянувши відповідне подання, Комісія зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи" на чергових виборах Ппрезидента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі.

Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 23 офіційних спостерігачів від 2 громадських організацій на чергових виборах президента України у закордонному виборчому окрузі.

РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія зареєструвала ще 90 міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЧ) ОБСЄ.

Нагадаємо, 18 лютого ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від Французької Республіки та 11 - від Словацької Республіки.