ЦВК зареєструвала 23 спостерігача від ПА НАТО 

За відповідне рішення проголосували усі члени комісії одноголосно

Центральна виборча комісія (ЦВК) на виборах 2019 зареєструвала 23 спостерігача від Парламентської асамблеї НАТО. Відповідне рішення було проголосовано на черговому засіданні 18 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами секретаря комісії Наталії Бернадської Парламентська асамблея НАТО направила звернення до ЦВК.

"Розглянувши звернення Парламентської асамблеї НАТО та додані до нього документи для реєстрації офіційних спостерігачів на чергових виборах президента Україна ЦВК пропонується постановити: зареєструвати спостерігачів від ПА НАТО. Видати спостергачам посвідчення встановленої форми", - повідомила Бернадська.

Зокрема, ЦВК акредитувала 23 спостерігача від ПА НАТО. За відповідне рішення проголосували всі члени комісії одноголосно.

РБК-Україна писало, що станом на 15 березня 2019 року Комісія зареєструвала 742 офіційних спостерігачів від 10 міжнародних організацій та 8 іноземних держав на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що понад 100 тисяч громадян України скористались послугою тимчасової зміни місця голосування на виборах президента України.

Зазначимо, перший тур виборів президента України призначений на останню неділю поточного місяця - 31 березня.