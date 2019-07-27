ЦВК виявила порушення у фінзвітах партій Саакашвілі, Гриценка та Шарія

Центральна виборча комісія під час аналізу звітів про фінансування чотирьох політичних партій на виборах у Раду виявила у них низку порушень. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу ЦВК.

Зазначається, що матеріали здійснених аналізів проміжних фінансових звітів ЦВК передала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Йдеться про звіти щодо надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій "Соціальна справедливість", "Громадянська позиція", "Партія Шарія" та "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ще не прийняла протоколи з мокрими печатками від окружної виборчої комісії № 50 у Покровську Донецької області, де під час підрахунку голосів відбулися протести і сутички. Зокрема, у Мирнограді проходять судові засідання у справі про перерахунок голосів на 50-му окрузі.

Додамо, що за результатми позачергових парламентських виборів, до Верховної ради проходить 81 чинний нардеп. Зокрема, в мажоритарних округах до ВР пройшли 40 парламентарів.