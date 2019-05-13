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ЦВК виділила 25 млн на вибори місцевих громад

Новини » Політика    13.05.2019 - 19:07
ЦВК виділила 25 млн на вибори місцевих громад
Фото: ЦВК (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори місцевих громад пройдуть 30 червня

Центральна виборча комісія (ЦВК) виділила майже 25 млн гривень на підготовку і проведення виборів місцевих громад, які пройдуть 30 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Центрвиборчкому.

Як повідомляється, сьогодні відбулося чергове засідання ЦВК, яке провела голова комісії Тетяна Сліпачук. В ході засідання були внесені зміни до постанови ЦВК від 4 січня 2019 року № 23 "Про затвердження на 2019 середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших і додаткових місцевих виборів".

Для проведення виборів місцевих голів у 19 регіонах було виділено 19 976 500 грн. Ще 4 834 200 грн виділили для організації додаткових виборів у 13 регіонах.

На виготовлення виборчих списків та іменних запрошень для проведення місцевих виборів було виділено ще 65 400 грн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні місцеві вибори повинні пройти вже на новій територіальній основі. Він підкреслював, що першим завданням нового етапу децентралізації є завершення формування територіальних громад.

Крім того, у Кабінеті міністрів назвали число сформованих місцевих громад в Україні. Станом на січень 2019 року в країні налічувалося 876 територіальних громад.

Рада призначить дату проведення місцевих виборів цього тижня ЦВК намагалися зобов'язати прискорити оприлюднення результатів виборів, - Сліпачук
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