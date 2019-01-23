Гройсман назвав число сформованих громад в Україні

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

На сьогодні в Україні сформували 876 територіальних громад

В Україні на сьогодні сформовано 876 об'єднаних територіальних громад. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що на сьогодні в Україні вже створили 876 громад. Він також зазначив, що для порівняння в 2015 році їх було всього 159.

"Доходи місцевих бюджетів зросли з 70,2 млрд гривень у 2014 році до 233,9 млрд гривень в 2018 році", - додав він.

Крім того, за його словами, 646 громад отримали у власність приблизно 1,5 млн гектарів землі за межами населених пунктів. Також за 2016-2018 роки в територіальних громадах побудували близько 3 тис. об'єктів інфраструктури.

Фото: проміжні результати децентралізації

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гройсман прогнозує нову адміністративно-територіальну систему через 5 років. На його думку, Рада нинішнього скликання ще встигне прийняти зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Крім того, він підкреслив необхідність гарантій фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

Зазначимо, у Верховній раді зареєстровано 4 законопроекти щодо нового етапу децентралізації.