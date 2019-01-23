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Гройсман: місцеві вибори-2020 пройдуть на новій територіальній основі

Новини » Політика    23.01.2019 - 11:59
Гройсман: місцеві вибори-2020 пройдуть на новій територіальній основі
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

До місцевих виборів в Україні мають створити 1600-1800 громад

В Україні місцеві вибори в 2020 році мають пройти вже на новій територіальній основі. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, першим завданням нового етапу децентралізації є завершення формування територіальних громад.

"Нової територіальною основою України мають стати близько 100 районів і 1600-1800 об'єднаних територіальних громад. Місцеві вибори в 2020 році повинні пройти вже на новій територіальній основі", - заявив Гройсман.

Він також додав, що після цього має відбутися передача повноважень державної влади на місця. Ще одним завданням Гройсман назвав створення ресурсної бази місцевого самоврядування, яка полягає в засобах, повноваженнях та передачі землі громадам. Четвертим завданням він назвав приведення органів місцевого самоврядування у відповідність до сучасних стандартів, а також підвищення компетентності місцевих чиновників.

 

Фото: завдання децентралізації

Нагадаємо, раніше Гройсман назвав число сформованих громад в Україні. На сьогоднішній день в країні налічується 876 територіальних громад.

 

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