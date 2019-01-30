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У ЦВК виникли питання щодо строку проживання Зеленського в Україні

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 18:26
У ЦВК виникли питання щодо строку проживання Зеленського в Україні
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Зеленського юридично немає повних 10 років реєстрації місця проживання

Згідно юридичної реєстрації, Володимир Зеленський не проживає на території України протягом повних 10 років.  Про це у коментарі РБК-Україна повідомив член ЦВК Олег Діденко.

За його словами, під час розгляду заяви про висунення Зеленського кандидатом на пост президента у Центрвиборчкому виникли запитання щодо законності реєстрації його кандидатом.

"Місце реєстрації на території України в нього було зареєстровано з 14 серпня 2009 року. Тобто, 10 років - це з 31 березня 2009 року або трішки пізніше. Чотири місяці і 13 днів (не вистачає, - ред.). Тому, якщо виходити з формальних даних реєстрації, то можна говорити, що він не проживає в Україні протягом 10 попередніх років", - повідомив Діденко.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, член ЦВК підтвердив, що для проживання протягом 10 років Зеленському не вистачає 4 місяців.

"Але це з точки зору реєстрації. Утім, ми сьогодні встановили, що реєстрація кандидата - це не єдиний критерій, по якому треба оцінювати факт проживання чи непроживання в Україні. ЦВК у прийнятті рішення виходила з того, що важливим є не тільки формальний підхід - наявність реєстрації, а й факт фактичного проживання чи непроживання", - додав він. 

За словами представника комісії, ЦВК мала вивчити документи, які підтвердили, що Зеленський проживав по факту на території України.

"Були досліджені інші документи. Які підтвердили, що Зеленський у цей період фізично перебував на території України, працював, проживав. На підтвердження нам були надані копії паспорту громадянина України для виїзду закордон. Там були відмітки, дати в'їзду та виїзду. Там дуже незначний час фактичного перебування за кордоном. У цілому оцінили в постанові, що це відповідає вимогам закону про безперервне проживання на території України", - додав він.

За словами члена ЦВК, Зеленський виїжджав у різні країни.

"По-перше, це персональні дані. По друге, там різні країни", - сказав Діденко.

Нагадаємо, ЦВК сьогодні зареєструвала Володимира Зеленського кандидатом у президенти на виборах-2019.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський оприлюднив свою передвиборчу програму.

Додамо також, шоумен оприлюднив свою декларацію. Він вказав, що йому і дружині належить будинок під Києвом, кілька квартир, у тому числі в Києві і окупованій Ялті, також в оренді у сім'ї є квартира в Британії.

ЦВК зареєструвала Зеленського кандидатом у президенти ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента
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