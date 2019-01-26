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ЦВК знову внесла зміни в перелік закордонних виборчих дільниць

Новини » Вибори 2019    26.01.2019 - 13:52
ЦВК знову внесла зміни в перелік закордонних виборчих дільниць
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

ЦВК змінила фізичну адресу дільниці у Казахстані

Центральна виборча комісія (ЦВК) внесла зміни до переліку закордонних виборчих дільниць, які були утворені  на постійній основі у 2012 році. Про це йдеться в оприлюдненій постанові ЦВК, прийнятій на останньому засіданні комісії 25 січня, передає кореспондент РБК-Україна

Так, комісія вирішила змінити адресу виборчої дільниці України у Казахстані. 

"Змінити адресу приміщення для голосування та адресу приміщення дільничної виборчої комісії виборчої дільниці № 900035, у зв’язку з чим позицію щодо цієї виборчої дільниці викласти в такій редакції: приміщення посольства України в Республіці Казахстан, м.Астана, вул.Жилиой, 12", - йдеться у постанові.

Як прокоментували РБК-Україна у прес-службі ЦВК рішення про зміну адреси дільниці є технічним. 

"В даному випадку не йдеться перенесення виборчої дільниці. Йдеться тільки про фізичну зміну адреси приміщення. Якщо подивитись постанову № 67 (від 2012 року – ред..), то побачите стару адресу, де ця дільниця була раніше", - зазначили в ЦВК.

Нагадаємо, ЦВК зареєструвала 20-го кандидата у президенти. Центральна виборча комісія зареєструвала Іллю Ківу кандидатом на виборах президента України-2019.

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